COSTA MASNAGA – Si segnala un incidente avvenuto alle 8.30 circa, lungo la SS36 in direzione Sud, all’altezza del comune di Costa Masnaga. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: Ambulanza, automedica, polstrada e Vigili del Fuoco. Code e rallentamenti in prossimità dell’incidente per chi sta viaggiando in direzione Milano.