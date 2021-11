LECCO – Incidente nella galleria del Monte Barro, lungo la statale 36, in direzione Lecco, intorno alle 8.40 di oggi, lunedì 22 novembre. Nello scontro tra auto non ci sarebbero feriti gravi, soccorsa una donna di 39 anni che ha riportato ferite lievi. Ripercussioni sulla viabilità con rallentamenti e code in direzione Lecco.