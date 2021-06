BELLANO – Soccorsi allertati poco prima delle 10.30 in SS 36 per un incidente avvenuto in prossimità dell’uscita di Bellano, direzione Nord. Mobilitati in codice giallo i soccorritori dei Volontari del Soccorso. Dalle prime informazioni disponibili si tratterebbe di un’auto finita contro un ostacolo.