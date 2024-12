SS36, direzione sud: incidente poco prima dell’uscita di Costa Masnaga

COSTA MASNAGA – Incidente lungo la SS36 in direzione Sud avvenuto alle 17.15 circa, poco prima dell’uscita di Costa Masnaga. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi in codice rosso: un’automedica, due ambulanze della Croce Verde di Bosisio Parini, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Sarebbero due le persone rimaste ferite nel sinistro delle quali ancora non si conoscono le condizioni. Code per chi sta viaggiando verso Milano. Maggiori informazioni non appena possibile.