LECCO – Code in città nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 ottobre, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 17.30 lungo la Statale 36, sul Terzo Ponte, in direzione Milano. Due le persone coinvolte, una ragazza di 23 anni e un uomo di 47, nessuna delle quali sarebbe rimasta ferita in maniera seria. Disagi, invece, per la viabilità sia lungo la Statale 36, che in città con incolonnamenti nella zona del Caleotto e via Amendola in direzione dello svincolo di via della Pergola.