Statale 36. Obiettivo riaprire il tunnel in serata

LECCO – Corsa contro il tempo per evitare il prolungarsi dell’emergenza viabilità nel lecchese: le ultime notizie, al momento ufficiose, parlano dalla possibile riapertura della galleria del Monte Barro, in direzione Sondrio, già in serata.

E’ quanto sarebbe emerso dai contatti nel pomeriggio tra Anas e le amministrazioni comunali interessate.

La carreggiata nord del tunnel è chiusa dalla mattinata di sabato dopo la caduta di alcuni calcinacci. Domenica mattina si è svolto un ulteriore sopralluogo ed è attesa nel pomeriggio una comunicazione ufficiale da parte dell’ente gestore della strada.

Se non saranno registrate criticità, la super potrebbe riaprire completamente (è l’ipotesi circolata nelle ultime ore) dalle 20 di questa sera.