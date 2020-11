Tamponi studenti: sabato non saranno effettuati in ospedale a Lecco

LECCO – L’ASST di Lecco comunica che in data 7 novembre, in via eccezionale per motivi organizzativi il servizio di cui all’oggetto non si svolgerà presso l’Ospedale Manzoni di Lecco, bensì presso la sede del Centro di Aggregazione Giovanile di Merate – vicolo Strecciolo, 1 dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Si ricorda che è’ possibile accedere solamente con la modulistica adeguata correttamente compilata e con la tessera sanitaria. Il referto sarà reso disponibile sul FSE – QUI le modalità per l’accesso https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/