CALOLZIO – Il Comune di Calolziocorte ha istituito per i giorni 5 e 6 luglio il senso unico alternato di circolazione in via Lavello, dalle 8 alle 18, con regolamentazione a semafori in prossimità del ponte ferroviario.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire un intervento di ispezione del ponte ferroviario di proprietà di RFI.