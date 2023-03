Le ginnaste Archè alla seconda prova Silver LA3 di Besana Brianza

Trasferta a Besana Brianza lo scorso weekend per le atlete della Ginnastica Archè

I risultati conseguiti durante la seconda prova di campionato individuale Silver LA3

CALOLZIOCORTE – Seconda prova del campionato individuale Silver LA3 per i gruppi avanzati di Artistica Femminile di Ginnastica Archè, impegnati nello scorso weekend a Besana Brianza.

Per il gruppo Avanzato 1 sono scese in campo gara le ginnaste della categoria Allieve 4^ fascia: Giannetta Ilenia ha conquistato la 5^ posizione, seguita da Billong Gloria 7^ classificata, Corno Ingrid 11^, Noris Elisa 17^, Micheli Sara 19^.

Il gruppo Avanzato 2 ha partecipato in cinque differenti categorie:

per le Junior 1: Borroni Francesca si è classificata 9^, registrando il 3° posto al volteggio; nelle Junior 2: Dossi Sara 5^ in classifica generale con il 1° posto al volteggio, Brumana Martina 8^, Fino Arianna 11^; per le Junior 3: Mangili Lucia 6^ in classifica generale, conquistando il 3° posto al volteggio; fra le Senior 1: Alvaro Giulia 2^ in classifica generale, con il 1° posto alla trave e il 3° al corpo libero, Venneri Giorgia 5^ classificata con il 4° posto al corpo libero, Giannetta Silvia 6^ classificata; nelle Senior 2, Spreafico Carole si è posizionata 2^ in classifica generale, registrando la medesima posizione per Trave, volteggio e corpo libero.

Complimenti a tutte le ginnaste per aver dato il massimo anche in questa gara e che già in questi giorni continueranno l’allenamento con più stimoli e maggiore motivazione!