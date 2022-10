Nuovo Governo. Un posto da sottosegretario per Paolo Arrigoni?

Un’ipotesi che circola a gran voce: l’ex senatore, già sindaco di Calolzio, potrebbe tornare a Roma con un ruolo chiave

A incidere il suo ruolo di referente della Lega in un settore quanto mai strategico come in questo momento come quello dell’energia

LECCO – Paolo Arrigoni in pole position per un posto di sottosegretario nel Governo guidato da Giorgia Meloni. Voci sempre più insistenti danno infatti come possibile l’inserimento dell’ex senatore della Lega, già sindaco di Calolziocorte per due legislature dal 2003 fino al 2013, nella compagine del Governo di centrodestra insediato proprio questa mattina, sabato, con il giuramento al Quirinale.

Ingegnere di professione, referente del Carroccio per il tema, quanto mai strategico di questi tempi, dell’energia, Arrigoni sarebbe sostenuto proprio dagli ambienti del settore per un ruolo chiave di sottosegretario nel Ministero competente.

Candidato anche alle ultime elezioni politiche del 25 settembre al secondo posto del collegio plurinominale, Arrigoni, questore al Senato dal 28 marzo 2018 al 12 ottobre 2022, non era stato eletto a seguito dei risultati, al di sotto delle aspettative, raggiunti dalla Lega a livello nazionale e regionale.

Una notizia che lo stesso ex senatore aveva commentato con un post su Facebook ringraziando tutte le persone che lo avevano sostenuto nel lavoro svolto. Un impegno che potrebbe ancora continuare, richiamando a Roma l’ex primo cittadino calolziese, ospitato di recente anche nei salotti televisivi per parlare proprio del caro energia e delle possibili strategie da metter in campo per contrastare l’aumento galoppante delle bollette.

I beni informati assicurano che il nome di Arrigoni è stato fatto per un ruolo di sottosegretario di Stato: l’ultima parola però spetterà al segretario Matteo Salvini, nominato proprio ieri vice premier del nuovo Governo.