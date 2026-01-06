A Calolzio in tantissimi per il Corteo storico della Valle San Martino

300 i figuranti per il tradizionale evento dell’Epifania

Grande successo di pubblico per il suggestivo corteo

CALOLZIOCORTE – Un corteo storico segnato da una giornata fredda, fortunatamente un sole splendente ha decretato il successo di pubblico per un evento, giunto alla 26^ edizione, molto apprezzato in tutta la Valle San Martino. Suggestivo, in particolare, il passaggio davanti al municipio dove si sono concentrate la maggior parte delle persone.

Si è rinnovata così, anche a quest’anno, la magia del Corteo storico della Valle San Martino, l’ormai tradizionale iniziativa promossa il giorno dell’Epifania grazie alla sinergia tra la Pro Loco, l’Unità Pastorale Calolzio Foppenico e Sala e l’assessorato agli eventi del Comune guidato da Cristina Valsecchi.

Ben 300 i figuranti che hanno sfilato per le vie del centro, partendo dalla bellissima Villa de Ponti in via Galli (sede della Comunità Montana) per raggiungere poi la Chiesa di Calolziocorte percorrendo corso Dante, piazza Vittorio Veneto, via Martiri della Libertà e via XXIV Maggio.

Tantissime le persone che hanno atteso in strada i figuranti con i loro bellissimi costumi d’epoca. I personaggi del presepe, come da tradizione, si sono mescolati con le figure storiche legate alla Valle San Martino come San Girolamo Emiliani, Caterina Cittadini e don Achille Bolis. Presenti anche gli amministratori del territorio, nonché i corpi bandistici della città e gli sbandieratori che hanno contribuito a rendere lo spettacolo ancora più bello.