A Calolzio torna la Marcia della Pace, oltre 700 bambini in piazza

Il 26 marzo l’Istituto Comprensivo rinnoverà l’adesione al progetto “Scuole di pace… per la pace”

Un momento corale di festa, allegria e testimonianza attiva dei piccoli cittadini

CALOLZIOCORTE – Più di 700 tra bambini, ragazzi e insegnanti, il prossimo 26 marzo (28 marzo seconda data), cammineranno per le strade di Calolziocorte in occasione della Marcia della Pace dei Popoli dell’Ic Calolziocorte, prevista nel progetto “Scuole di pace… per la pace”, col patrocinio dell’amministrazione comunale e, novità di quest’anno, il finanziamento anche delle amministrazioni comunali di Monte Marenzo e di Vercurago.

Si tratta della 6^ edizione della manifestazione. Saranno coinvolte le scuole dell’infanzia di Pascolo, Via Lavello, Sala, Foppenico e Monte Marenzo; la scuola secondaria di Vercurago e le scuole primarie di Pascolo, Foppenico, Sala e Carenno. Si unirà al corteo anche la scuola primaria paritaria “C. Cittadini”. Un momento corale di festa, allegria e testimonianza attiva dei piccoli cittadini di Calolziocorte e non solo. Quest’anno, infatti, parteciperanno anche i sindaci del Consiglio Comunale dei ragazzi e alcuni genitori di altre culture in abito tradizionale del proprio paese di origine.

In questi mesi, infatti, le scuole stanno lavorando sul tema dell’intercultura, della pace e della cura, anche in collaborazione con diverse associazioni di volontariato: Emergency, Volontari del Soccorso, Guardie Ecologiche, Cocci Solidali, Caritas, City Angels e altre…

Tre diversi cortei, uno in partenza da Pascolo, uno da Foppenico e uno da Sala, si ritroveranno alle 10 in piazzale Marinai d’Italia in località Lavello a Calolziocorte. Anche quest’anno saranno presenti, a fianco dei bambini e dei ragazzi, anche alcuni esponenti delle associazioni, del Servizio di Formazione all’Autonomia “Artimedia” di Calolziocorte della Cooperativa sociale “La vecchia Quercia” e del CDD.

“Il messaggio è uno solo: apriamo bene il cuore, doniamo il nostro tempo e prendiamoci cura del nostro mondo, degli altri, vicini e lontani, e dell’ambiente. Così saremo piccoli, e grandi, costruttori di pace. Ci saranno canti e balli, le testimonianze e le riflessioni dei ragazzi più grandi della scuola secondaria di Vercurago. Verrà allestita lungo il camminamento pedonale una coloratissima strada della pace tra i popoli, con i palloncini realizzati da bambini e ragazzi e appesa una grandissima bandiera della pace realizzata col contributo di tutti gli studenti coinvolti”.