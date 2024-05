A Erve associazioni e scuola insieme per la Giornata del Verde Pulito

Oltre alla pulizia del Gallavesa, giochi, pittura, storie, giardinaggio e laboratori a tema

Purtroppo nella notte successiva la fontana di piazza Falcone Borsellino presa di mira da alcuni incivili

ERVE – A Erve ritorna l’annuale appuntamento con la Giornata del Verde Pulito. Sono anni che le associazioni ervesi si riuniscono poco prima della stagione estiva per rendere il paese un posto sempre più bello e pulito. La cura del territorio è un valore molto sentito. Come lo scorso anno, inoltre, anche la scuola si è aperta all’iniziativa dando un contributo significativo nell’organizzazione delle attività per i bambini sul tema del rispetto ambientale.

Così, domenica mattina, mentre una squadra di volontari si è dedicata alla pulizia del torrente Gallavesa, il cortile della scuola ha ospitato bambini e genitori per partecipare ai laboratori del “Verde pulito”. Tra giochi, pittura libera, storie a tema, giardinaggio ed esposizione di alcuni lavori realizzati da bambini e insegnanti insieme, per una bellissima mattinata con al centro il bene comune.

Tanti sono anche stati i ragazzi adolescenti che hanno dedicato il proprio tempo a questa giornata. Purtroppo e con tutta probabilità nella notte, la fontana di piazza Falcone Borsellino è stata presa di mira ancora una volta da qualche incivile – ha detto il sindaco Giancarlo Valsecchi che ha aperto la giornata -. Grazie a tutti i volontari delle associazioni ed alle insegnanti della scuola di Erve per l’organizzazione, ai bambini e ai genitori per la

partecipazione”.