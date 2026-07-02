A Erve, domenica 5 luglio, l’appuntamento più goloso dell’estate

Camminata gastronomica e fotografica “4 Passi tra il Verde e… i Sapori di Erve”

Un itinerario immerso nella natura, scandito da sette tappe gastronomiche tra sentieri e panorami

ERVE – “Ci sono giornate che profumano d’estate, di sentieri, di cose buone e di tempo trascorso insieme”. Nel più piccolo comune della Valle San Martino, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Domenica 5 luglio Erve ospiterà la Camminata gastronomica e fotografica “4 Passi tra il Verde e… i Sapori di Erve”, iniziativa organizzata a scopo benefico a favore dei Servizi Sociali del Comune di Erve.

Dopo la pausa forzata degli ultimi due anni, dovuta al maltempo che ne ha impedito lo svolgimento, la manifestazione raggiunge la 16^ edizione. Anche quest’anno l’organizzazione coinvolge tutte le principali associazioni ervesi: Pro-Erve, Gruppo Alpini, Gruppo AVIS, Gruppo AIDO, Squadra Antincendi Boschivi, Cocci Solidali ODV e l’Oratorio di Erve.

Il programma prevede le iscrizioni direttamente sul posto, con partenza libera dalle 8.30 alle 10. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti. I partecipanti percorreranno un itinerario immerso nella natura, scandito da sette tappe gastronomiche tra sentieri e panorami, con proposte che spaziano dal dolce al salato, dalla frutta alla verdura.

All’arrivo, presso la Cappella degli Alpini, sarà offerto a tutti uno sfizioso saluto finale, accompagnato da un simpatico gadget ricordo. Con l’iscrizione sarà inoltre possibile partecipare gratuitamente al concorso fotografico a premi, dedicato ai paesaggi e agli scorci del percorso.

Erve è raggiungibile anche con gli autobus di linea in partenza da Calolziocorte; orari e dettagli sono disponibili sul sito www.lineelecco.it.

Tutte le informazioni sono disponibili sul volantino dell’iniziativa e sul blog erve4passi.blogspot.com

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