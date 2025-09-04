A Foppenico festa per gli anniversari di sacerdozio di don Franco e Padre Livio

60 anni di vita sacerdotale dell’ex parroco don Franco Gherardi e 50 anni di padre Livio Valenti di Somasca

Domenica 14 settembre Santa Messa al Lavello e pranzo comunitario all’oratorio

CALOLZIOCORTE – Domenica 14 settembre, la comunità di Foppenico (frazione di Calolziocorte) festeggia don Franco Gherardi e padre Livio Valenti che raggiungono due traguardi importanti.

Con la S. Messa delle ore 11, nel giorno della Festa di Santa Maria del Lavello, la comunità si riunirà per celebrare i 60 anni di vita sacerdotale di don Franco Gherardi e i 50 anni di padre Livio Valenti di Somasca, figure significative e di spessore per le comunità del nostro territorio.

Don Franco è stato parroco per quasi vent’anni a Foppenico e padre Livio svolge il suo servizio nella vicina Somasca e tuttora è presente nell’Unità Pastorale per la celebrazione delle Messe festive.

Don Franco Gherardi, parroco fino al 2003, incontrato dalla Redazione di “Tre voci una Parola” a proposito del prossimo anniversario dei 25 anni dalla ristrutturazione dell’Oratorio, ricorda con emozione i suoi anni nel calolziese e il suo impegno per l’oratorio: “Di Foppenico ho un ricordo molto bello, sono rimasto lì per quasi 18 anni. E la cosa bella che ha accompagnato la ristrutturazione dell’oratorio è stata che da subito parecchia gente a livello di volontariato ha collaborato per tutte le varie attività da svolgere. Avevo la grazia della presenza dei curati a cui affidare l’Oratorio… prima don Silvano, poi don Roberto e infine don Alessandro presente all’inaugurazione. Ho il ricordo che l’oratorio fosse gestito in modo adeguato, anche se in quel periodo era molto più facile, nel senso che la vita dei ragazzi e degli adolescenti girava tutta intorno all’Oratorio, per cui le attività che si facevano avevano una buona risposta”.

In Padre Livio, attuale responsabile del Centro di Spiritualità di Somasca, è ancora valido il ricordo del momento in cui ha capito quale sarebbe stata la sua strada: “Da bambino vedevo i padri Somaschi a Corbetta, il mio paese nel Milanese, e chiedevo alla mamma: ‘Chi sono?’ Lei rispondeva: ‘Sono i papà degli orfani’. E pensavo: da grande anch’io voglio diventare il papà degli orfani. Così è nata la mia vocazione”.

Sono passati molti anni da allora, ma la cura e l’attenzione per il prossimo non sono mai venute meno: “Il nostro stile educativo – afferma Padre Livio – è condividere la vita con i ragazzi. San Girolamo diceva: ‘Con questi miei fratelli voglio vivere e morire'”.

I festeggiamenti sono aperti a tutti e comprendono il pranzo all’Oratorio San Michele di Foppenico alle ore 12.30 preparato dai volontari e tante sorprese per ricordare gli anni di sacerdozio dei due festeggiati. Il pranzo è su prenotazione chiamando Massimo 335 8100224 e Alberto 335 7292005, oppure attraverso il QR qui sotto.