A Monte Marenzo anche i ragazzi del catechismo scendono in campo per Telethon

I ragazzi che si stanno preparando alla Cresima organizzano una cena solidale per il 7 novembre

“A questi ragazzi va il nostro più sincero grazie per l’impegno, la sensibilità e la generosità dimostrati”

MONTE MARENZO – Una cena, un gesto concreto di solidarietà e tanti giovani cuori che si mettono al servizio degli altri. Sabato 7 novembre, alle ore 19.30, presso il salone dell’oratorio di Monte Marenzo, i ragazzi che stanno seguendo il percorso sul Vangelo di Marco per prepararsi alla Cresima saranno protagonisti di una bella iniziativa di solidarietà a favore di Telethon.

Saranno proprio loro a promuovere e organizzare la cena e, con entusiasmo e disponibilità, serviranno ai tavoli, mettendosi a disposizione degli ospiti per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Un gesto semplice, ma dal grande significato: trasformare una serata insieme in un aiuto concreto per chi ogni giorno affronta una malattia rara e per le tante famiglie che attendono risposte dalla ricerca.

“A questi ragazzi va il nostro più sincero grazie per l’impegno, la sensibilità e la generosità dimostrati. Grazie ragazzi, da parte di Gerolamo e Angelo Fontana, Renato Milani di Telethon Provinciale e da parte di tutti coloro che credono nella forza della ricerca e della solidarietà”.

Nella locandina qui sotto tutti i dettagli per partecipare numerosi