A Monte Marenzo la 31^ edizione di “Sapori d’Autunno – Mostra del Fungo”

Una bella domenica all’insegna della natura, del gusto e della convivialità

MONTE MARENZO – Monte Marenzo ha celebrato con entusiasmo la 31^ edizione di “Sapori d’Autunno – Mostra del Fungo”, regalando a cittadini e visitatori una bella domenica all’insegna della natura, del gusto e della convivialità. L’evento, svoltosi domenica 12 ottobre, ha animato gli spazi esterni alla scuola, la sala civica, la biblioteca e la piazza municipale, trasformando il cuore del paese in un colorato percorso tra eventi culturali e ludici per grandi e piccini.

L’amministrazione comunale e le associazioni del territorio hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione con il contributo del Gruppo Micologico A.M.B. di Missaglia, Alpini e Andech, tutto si è svolto nel migliore dei modi: una giornata perfetta, baciata da un clima mite e da una grande partecipazione di persone.

A chiusura la giornata, il concerto dei Picett del Grenta ha riempito la piazza di musica e allegria, seguito dal tradizionale risotto ai funghi a cura della Polisportiva Monte Marenzo che ha riunito la comunità in un momento di festa autentica.