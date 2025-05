A Vercurago sala piena per l’evento cinofilo “Ansie, paure e fobie nei cani”

Al centro dell’incontro il tema di come si sviluppano ansie e paure nei cani

L’addestratrice Irene Cagliani ha aperto un dibattito con una sala curiosa e propositiva

VERCURAGO – L’incontro “Ansie, Paure e Fobie nei Cani” organizzato dall’Asilo per Cani Lecco si è rivelato un grande successo di pubblico: una cinquantina di persone di Lecco e dintorni si sono trovate presso il Centro Polivalente di Vercurago per ascoltare gli interventi dell’addestratrice ENCI e Istruttrice Comportamentale CSEN Irene Cagliani.

L’incontro, organizzato per mostrare come si sviluppano ansie e paure negli amici a quattro zampe, si è aperto mostrando studi scientifici recenti che hanno rivoluzionato il modo in cui le persone percepiscono i cani e, dopo un’attenta analisi delle emozioni negative in questi, si è concluso discutendo esempi specifici e possibili strategie di intervento.

Durante la serata non sono mancati interventi diretti dei partecipanti con domande, aneddoti e testimonianze personali. Il dibattito, che ha visto oltre due ore di confronto, è stato una dimostrazione dell’apprezzamento da parte di tutti i partecipanti.

Grande soddisfazione per gli organizzatori, che a conclusione della serata hanno dichiarato: “Siamo estremamente contenti del riscontro ricevuto. La notevole affluenza ha ripagato i nostri sforzi e ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa. Ora ci concentreremo sul nostro prossimo evento gratuito in programma per il 22 Giugno dove affronteremo il tema dell’adozione e la corretta gestione di cuccioli”.