AIDO e AVIS Calolzio: fine settimana di assemblee

Entrambe si svolgeranno nella sede Volontari del Soccorso di Calolzio, a un giorno di distanza

Eletto il nuovo consiglio direttivo del Gruppo AIDO, relazione sul 2023 e anticipazioni per il 2024 durante l’incontro AVIS

CALOLZIO – Doppia assemblea, a distanza ravvicinata, per i gruppi AIDO e AVIS di Calolzio. Le due associazioni hanno indetto assemblea ordinaria annuale aperta ai soci rispettivamente sabato 24 e domenica 25 febbraio. Entrambe da non perdere per gli affiliati, visi i temi trattati ed elencati negli ordini del giorno.

AIDO Calolzio eleggerà i consiglieri per il prossimo quadriennio, pertanto agli AIDINE e agli AIDINI il presidente di sezione Giuseppe Bosisio chiede di dare la propria disponibilità a candidarsi nel nuovo consiglio direttivo, presenziando alla riunione che si svolgerà dalle ore 15.00 in seconda convocazione presso la sede dei volontari del soccorso di Calolzio (Via Mazzini), nonché a partecipare attivamente alla vita dell’associazione.

Di seguito l’ordine del giorno trattato nell’assemblea di sabato 24 febbraio: elezione fra i non candidati del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, di tre membri per la Commissione elettorale; presentazione, discussione e approvazione dei punti elencati nella convocazione al punto due (vedere a fine articolo); determinazione del numero dei Consiglieri per il prossimo mandato quadriennale; nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale o similare e indicazione dei candidati alle cariche provinciali o similari; modalità di votazione e presentazione dei candidati alla carica di Consigliere; votazione e proclamazione degli eletti, convocazione degli eletti alle cariche associative (entro 15 giorni dall’Assemblea); varie ed eventuali.

Il giorno successivo, domenica 25 febbraio, si svolgerà sempre nella stessa sede l’assemblea ordinaria annuale dell’AVIS, in prima convocazione alle ore 8.30 e in seconda convocazione alle ore 10.00. Durante l’incontro sarà illustrata la relazione delle attività svolte nel 2023, cosa bolle in pentola per il 2024 e i numeri della comunale. Attesa anche una bella sorpresa, che sarà svelata durante la riunione stessa.

All’ordine del giorno prevista la nomina dell’Ufficio di Presidenza e del Comitato Elettorale; la relazione del Segretario del Consiglio Direttivo; la presentazione della relazione del Consiglio Direttivo e del programma di attività, del bilancio consuntivo 2023, del bilancio di previsione 2024; relazione dell’Addetto contabile e di bilancio; discussione e replica sulle relazioni e sui bilanci presentati; votazione delle relazioni e del bilancio consuntivo e ratifica del preventivo; presentazione candidature a delegato all’Assemblea Provinciale; presentazione dei candidati delegati alle Assemblee regionale/nazionale; elezione dei delegati all’Assemblea Provinciale e dei candidati delegati alle Assemblee regionale/nazionale; relazione del Comitato elettorale, proclamazione e nomina degli eletti.

Anche in questo caso tutti i soci sono invitati dalla presidente Roberta Galli a presenziare.