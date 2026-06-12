Al Campo Scuola di Carenno i Carabinieri guidano i giovani alla scoperta della legalità ambientale

130 ragazzi tra i 9 e gli 11 anni hanno partecipato ad una giornata di attività ludico-didattiche con i Carabinieri

Al centro della giornata la tutela del territorio, della biodiversità e la prevenzione degli incendi boschivi

CARENNO – Nella mattinata dell’11 giugno, al campo scuola “Rispetto e Natura” organizzato dagli Alpini della Val San Martino a Carenno, l’Arma dei Carabinieri è stata impegnata in un’ampia attività ludico-didattica rivolta a circa 130 ragazzi di età compresa tra i 9 e gli 11 anni, tesa a diffondere e consolidare la cultura della legalità ed il rispetto per l’ambiente.

In particolare, i militari dei Nuclei Carabinieri Forestale operanti in provincia di Lecco hanno illustrato ai partecipanti i compiti d’istituto e le delicate funzioni che la Specialità Forestale svolge quotidianamente a salvaguardia del patrimonio naturale del nostro Paese attraverso un percorso ludico-didattico organizzato in stand tematici:

Stand “L’Etica Ambientale” – Consapevolezza e Sostenibilità : dedicato all’illustrazione dei comportamenti corretti da adottare nei confronti degli ambienti naturali, con focus sulle energie rinnovabili e la gestione virtuosa dei rifiuti. Il “Cruciverbone Verde” a tempo ha consentito di testare immediatamente le competenze acquisite;

: dedicato all’illustrazione dei comportamenti corretti da adottare nei confronti degli ambienti naturali, con focus sulle energie rinnovabili e la gestione virtuosa dei rifiuti. Il “Cruciverbone Verde” a tempo ha consentito di testare immediatamente le competenze acquisite; Stand “Lupo” – Biodiversità ed Etologia : destinato ad introdurre i ragazzi nel mondo dell’etologia del Lupo e della convivenza con le specie carnivore. Il “Gioco della catena alimentare” ha poi permesso ai partecipanti di comprendere, divertendosi, l’importanza delle diverse componenti ambientali e delle interconnessioni esistenti tra loro;

: destinato ad introdurre i ragazzi nel mondo dell’etologia del Lupo e della convivenza con le specie carnivore. Il “Gioco della catena alimentare” ha poi permesso ai partecipanti di comprendere, divertendosi, l’importanza delle diverse componenti ambientali e delle interconnessioni esistenti tra loro; Stand “Utilizzazioni Boschive” – Gestione e Silvicoltura Pratica : teso a focalizzare l’attenzione sulla gestione e la conservazione delle foreste mediante attività pratiche di rilievamento dendrometrico sul campo. Al termine, sono state messe a dimora giovani essenze forestali e distribuiti bicchierini personalizzati contenenti sementi;

: teso a focalizzare l’attenzione sulla gestione e la conservazione delle foreste mediante attività pratiche di rilievamento dendrometrico sul campo. Al termine, sono state messe a dimora giovani essenze forestali e distribuiti bicchierini personalizzati contenenti sementi; Stand “CON.ECO.FOR.” – Lo Stato di Salute del Bosco : rivolto al riconoscimento delle specie vegetali, prendendo spunto dal progetto Con. Eco.For. (controllo degli ecosistemi forestali), i partecipanti hanno avuto modo di identificare diverse foglie attraverso il gioco degli accoppiamenti;

: rivolto al riconoscimento delle specie vegetali, prendendo spunto dal progetto Con. Eco.For. (controllo degli ecosistemi forestali), i partecipanti hanno avuto modo di identificare diverse foglie attraverso il gioco degli accoppiamenti; Stand “AIB” – Antincendio Boschivo e Sicurezza : dedicato alla prevenzione ed al contrasto degli incendi boschivi mediante un gioco di velocità a staffetta costituito dall’inserimento di tessere illustrate a tema all’interno di specifici contenitori;

: dedicato alla prevenzione ed al contrasto degli incendi boschivi mediante un gioco di velocità a staffetta costituito dall’inserimento di tessere illustrate a tema all’interno di specifici contenitori; Stand “Animali” – Habitat e Monitoraggio Fauna: finalizzato al riconoscimento di specie selvatiche grazie ad una “Caccia al tesoro” naturalistica con censimento delle sagome animali ritrovate ed illustrazione di peculiarità delle specie.

Alle attività hanno partecipato inoltre i Carabinieri della territoriale, con le unità cinofile di Casatenovo e i militari della Stazione CC di Calolziocorte che si sono soffermati con i ragazzi sul tema del bullismo. Una similare iniziativa avverrà oggi presso il Campo Scuola ANA organizzato al Pian delle Betulle dagli Alpini della Sezione ANA di Lecco con quella Milano, ove sia i Carabinieri Forestali che quelli delle Stazioni territoriali dei Carabinieri di Casargo e Introbio avranno un confronto con i giovani partecipanti.