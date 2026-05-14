Alla Rsa di Calolzio una festa della mamma a suon di musica

Protagonisti Gabriele Bolis e i suoi amici

Festeggiati anche i 90 anni di Gianpietro Merlo

CALOLZIOCORTE – Il 13 maggio, anniversario dell’apparizione della Madonna di Fatima, alla Rsa Casa Madonna della fiducia di Calolziocorte, le educatrici Sara Bolis e Loredana Farina hanno organizzato un pomeriggio di festa dedicato alle mamme e a tutti i presenti.

Quale modo migliore se non con la musica? Quali animatori invitare se non i già conosciutissimi Gabriele e suoi amici? Così, Gabriele Bolis, Gilberto Garghentini, Giovanni Gilardi e Casto Pattarini hanno riproposto le più belle pagine musicali dei bei tempi andati, dedicandole in particolare alle mamme presenti, aggiungendo degli specialissimi auguri di compleanno al signor Gianpietro Merlo, che ha spento 90 candeline.

“La musica esprime ciò che non può essere detto a parole e ciò che non può rimanere in silenzio” disse Victor Hugo ed è quanto è accaduto oggi. Ha allontanato la tristezza, ha fatto dimenticare le delusioni, ha riportato alla menti ricordi, ha acceso i sorrisi e riscaldato gli animi.