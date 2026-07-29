Alla scoperta del Giardino Botanico di Villa de Ponti: aperture straordinarie l’1 e 2 agosto

Il giardino di Calolziocorte torna visitabile grazie ai giovani di Living Land

Un’occasione gratuita tra natura, curiosità e bellezza

CALOLZIOCORTE – Un angolo verde da riscoprire nel cuore di Calolziocorte. Dopo il successo dell’apertura di domenica 26 luglio, il Giardino Botanico di Villa de Ponti torna ad accogliere visitatori e curiosi con due nuove giornate di apertura straordinaria in programma sabato 1 e domenica 2 agosto.

L’iniziativa nasce per offrire a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva nella natura, alla scoperta delle caratteristiche e delle curiosità di questo suggestivo spazio verde, accompagnati dall’entusiasmo dei giovani di Living Land.

Il giardino rappresenta un luogo ideale per trascorrere qualche ora lontano dal ritmo quotidiano, esplorando la ricchezza botanica dell’area e conoscendo le storie e le particolarità delle diverse specie presenti.

Le aperture sono previste:

sabato 1 agosto , dalle ore 10 alle 12;

, dalle ore 10 alle 12; domenica 2 agosto, dalle ore 15 alle 18.

L’appuntamento è al Giardino Botanico di Villa de Ponti, in via Attilio Galli 48/a a Calolziocorte. L’ingresso sarà libero.

Quello dell’1 e 2 agosto sarà l’ultimo weekend di apertura, un’occasione aggiuntiva resa possibile dalla grande partecipazione registrata nel primo appuntamento e dalla richiesta del pubblico di poter tornare a visitare questo piccolo patrimonio naturalistico del territorio.