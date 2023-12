Anche le auto d’epoca sfilano per sostenere la maratona Telethon

Successo per il 23° Raduno Manzoniano

Un viaggio nel passato, romba la solidarietà

CALOLZIOCORTE – Domenica 17 dicembre, a Calolziocorte e Santa Maria Hoè, si è tenuto il 23° Raduno Manzoniano d’Auto d’Epoca, organizzato dal Club Lecchese Dante Giacosa.

“Il primo raduno del Club Dante Giacosa ha preso il via da Monte Marenzo 23 anni fa. Per noi giovani, vedere così tante macchine d’epoca rappresentava una festa – racconta Angelo Fontana -. Nel corso di questi 23 anni, centinaia di appassionati di auto d’epoca provenienti da ogni parte della provincia di Lecco, Milano, Bergamo e Sondrio, e in alcuni anni anche dall’estero, hanno partecipato all’evento”.

Anche quest’anno, 60 “vecchie signore” hanno sfilato sulle strade lecchesi. Erano facilmente riconoscibili grazie al cartello con il logo di Telethon affiancato alla targa. La partenza da Calolzio alle 10.15 in direzione di Santa Maria Hoè, con un percorso turistico itinerante in carovana di 30 km. Il pranzo, presso il Ristorante Bonanomi ha visto la partecipazione di tante persone persone, tra cui i soddisfatti organizzatori.

Presente il Direttivo con il Presidente Bonaiti Alberto, Dell’Oro Maurizio, Rosa Angelo, Sandro Aldeghi e il presidente di Antiche motobrianza Angelo Pellegatta, insieme a una rappresentanza dei Picett del Grenta e i Volontari del Soccorso di Calolzio.

I responsabili di Telethon, Gerolamo e Angelo Fontana, hanno ringraziato tutte le persone che hanno partecipato con le loro macchine d’epoca, coloro che hanno contribuito all’evento di solidarietà acquistando panettoni Telethon e partecipando alla sottoscrizione a premi. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i volontari che si dedicano con grande dedizione per sostenere la crescita della ricerca scientifica.