Arance della Salute. Oltre 1.300 euro raccolti dalla Pol. Monte Marenzo

Angelo Fontana: “Grazie a tutti coloro che hanno permesso di raccogliere questa cifra straordinaria”

Quattro reticelle di arance sono state consegnate a quattro persone speciali

MONTE MARENZO – Per il 29° anno consecutivo, la Polisportiva di Monte Marenzo area sociale si è messa in prima linea nella lotta contro i tumori, sostenendo attivamente le campagne Airc. Sabato 25 gennaio, sono state distribuite nell’atrio del comune di Monte Marenzo i sacchetti delle Arance della Salute, il miele e le marmellate.

Quest’anno la giornata si è arricchita con quattro iniziative benefiche per valorizzare le realtà e le persone che tutelano la salute nelle nostre comunità. Presso la sede dei Volontari del Soccorso di Calolzio, Angelo Fontana della Polisportiva di Monte Marenzo e Maristella Hoppler degli Amici Giusi di Calolzio hanno consegnato un sacchetto di Arance a Fabrizio Vatteroni, presidente dell’associazione, a riconoscimento per il prezioso impegno e il grande entusiasmo dimostrato nell’aiutare il prossimo.

Fabrizio Vatteroni ha poi lanciato un appello rivolto ai giovani, invitandoli a unirsi come volontari del Servizio Civile per sostenere l’attività del Soccorritori di Calolzio. Una seconda reticella di arance è stata donata dalla Uildm sezione di Lecco a Enrico Donizetti di Monte Marenzo, in riconoscimento per i suoi 31 anni di servizio come soccorritore presso i

Volontari del Soccorso.

La terza iniziativa è stata rivolta alla signora Antonietta Panzeri di Monte Marenzo, una delle cittadine più longeve che il novembre scorso ha festeggiato i suoi 95 anni con grande energia e vitalità. In occasione di questo traguardo ha ricevuto una reticella di arance dal sindaco Paola Colombo e da Angelo Fontana della Polisportiva. Nonostante l’età, la signora Antonietta continua a coltivare con passione il suo piccolo orto nei vasi sul terrazzo, dimostrando che reinventarsi ogni giorno è la chiave per una vita piena e attiva. Un bell’esempio ammirevole per l’intera comunità.

La consegna della quarta e ultima reticella è stata posticipata a lunedì 27 gennaio alle ore 12, presso il reparto di cardiologia dell’ospedale Manzoni di Lecco, dove Angelo Fontana ha letto questo testo “questa reticella vuole essere un sentito grazie di cuore a tutti voi, in particolare al primario Andrea Farina, ai medici e a tutto il personale, con l’augurio che possiate proseguire il vostro prezioso lavoro con successo e soddisfazione”. Il primario ha ringraziato spiegando “è stata una bellissima sorpresa ricevere questo sacchetto di Arance dell’Airc, un riconoscimento che condivido con tutti i miei collaboratori del reparto di Cardiologia”.

La Polisportiva ringrazia di cuore tutti coloro che hanno acquistato i prodotti Airc, contribuendo al successo di questa iniziativa: “Un ringraziamento speciale va a Mariarosa di San Gottardo, Romina Busi di Villa d’Adda e Mauro Tagliaferri di Monte Marenzo per il loro prezioso impegno, grazie al quale abbiamo raccolto la straordinaria cifra di 1.360 euro”.