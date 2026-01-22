ASST Lecco: “Prendiamoci cura di chi cura”, secondo incontro per i caregiver familiari

Prosegue il percorso formativo promosso con Auser e l’Ambito Territoriale di Lecco

Sabato 24 gennaio presso la Casa di Comunità di Calolziocorte

LECCO – Dopo l’ottima partecipazione del primo incontro, il 24 gennaio presso la Casa di Comunità di Calolziocorte si terrà il secondo appuntamento del percorso formativo dedicato ai caregiver familiari, organizzato dall’ASST di Lecco in collaborazione con Auser Lecco e l’Ambito Territoriale di Lecco.

L’iniziativa nasce per sostenere e valorizzare il ruolo fondamentale dei caregiver, figure sempre più centrali nel sistema di assistenza locale. Il percorso offre strumenti pratici, orientamento e momenti di confronto con professionisti e operatori dei servizi territoriali, creando uno spazio di condivisione e supporto reciproco tra famiglie, caregiver e rete di servizi.

Per partecipare, è consigliata la registrazione contattando il Punto Unico di Accesso della Casa di Comunità di Calolziocorte al numero 0341/601099 o inviando una e-mail a pua.calolziocorte@asst-lecco.it.