Calolzio. Al via la 45^ Lucciolata: sport, comunità e inclusione il 23 maggio

Dal 21 maggio al 7 giugno la tradizionale festa del Pascolo

Alle ore 21 di sabato 23 maggio sarà la volta della tradizionale gara di corsa non competitiva

CALOLZIOCORTE – Torna la “Lucciolata”, storica manifestazione giunta alla sua 45ª edizione, in programma dal 21 maggio al 7 giugno nella Parrocchia della Santa Famiglia in località Pascolo di Calolziocorte.

Il momento più atteso sarà la corsa non competitiva in programma sabato 23 maggio alle ore 21, con partenza dall’oratorio San Giovanni Paolo II. Un percorso di circa 5 chilometri attraverserà le vie del quartiere, coinvolgendo sportivi e famiglie di tutte le età in una serata di sport e partecipazione comunitaria.

L’evento si inserisce in un ricco calendario di iniziative che include musica, attività e spettacoli dal vivo per grandi e piccoli, confermando la Lucciolata come uno degli appuntamenti più sentiti del territorio.

A rendere ancora più significativa l’edizione 2026 è la collaborazione con il Servizio di Formazione all’Autonomia Artimedia di Calolziocorte della Cooperativa sociale La Vecchia Quercia e con il CSE Artimedia di Lecco, che hanno realizzato i gadget distribuiti a tutti i partecipanti. I manufatti sono stati creati all’interno di laboratori espressivi e artigianali, con protagonista il tema simbolico delle lucciole.

Come spiega Don Andrea Pirletti: “Le lucciole sono i coleotteri che accompagnavano coreograficamente il percorso della camminata soprattutto nella parte che attraversa l’alto calolziese e che arriva a Somasca. Pur se oggi sempre più rare, rimangono simboliche madrine di questa nostra manifestazione; ricordano nel nostro immaginario collettivo quelle piccole lucette fluorescenti dell’infanzia che illuminano, muovendosi con grazia, e si rivelano piacevole e benaugurante compagnia, capace di abitare anche il buio più intenso. Questa collaborazione, che sentiamo preziosa e alla quale teniamo particolarmente, credo permetta alle lucciole di ricomparire, seppur in forma di gadget, mantenendo il loro simbolico veicolo di speranza, abitando come piccola traccia luminosa di inclusività il tetro del pregiudizio e della distanza”.

Sulla stessa linea gli educatori della cooperativa, che sottolineano il valore sociale del progetto: “Per il secondo anno consecutivo, la nostra Cooperativa ha collaborato con l’Oratorio San Giovanni Paolo II di Calolziocorte alla realizzazione di oltre mille gadget destinati alla storica manifestazione della Lucciolata. Dopo la precedente positiva esperienza, siamo felici di rinnovare questa sinergia, resa ancora più significativa dalla calorosa accoglienza e dalla disponibilità dimostrate dagli organizzatori nei nostri confronti. Per noi è particolarmente importante poter costruire relazioni e progetti condivisi con le realtà del territorio in cui operiamo quotidianamente in quanto occasioni preziose di inclusione, partecipazione e crescita reciproca. Quest’anno, inoltre, abbiamo coinvolto anche il CSE Artimedia di Lecco nella realizzazione dei gadget: grazie al loro contributo e al lavoro condiviso, siamo riusciti a creare qualcosa di unico e significativo. Siamo grati alla Parrocchia per la fiducia riposta in noi e per l’opportunità di prendere parte, ancora una volta, a un evento così importante per la comunità. Un ringraziamento speciale va anche alla possibilità concessaci di distribuire personalmente i gadget durante la serata, permettendoci di essere presenza attiva all’interno di una manifestazione che da 45 anni rappresenta un momento simbolico e sentito per tutta Calolziocorte.”

La manifestazione prevede l’iscrizione la sera stessa della gara a partire dalle 19.30, con un costo di 6 euro. In caso di maltempo, la corsa sarà rinviata a sabato 30 maggio.

La Lucciolata si conferma così un appuntamento simbolico per Calolziocorte, capace di unire comunità, sport e inclusione sociale da oltre quarant’anni.

LUCCIOLATA 2026 PROGRAMMA