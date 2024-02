Calolzio. Anche le scuole del Comprensivo partecipano alla Giornata della Cura

Educare le giovani generazioni alla cura come strumento concreto di pace e di trasformazione del futuro

Questo percorso sulla cura culminerà nella settimana della pace delle scuole, con il ritorno della Marcia Della Pace il 20 marzo

CALOLZIOCORTE – La Rete Italiana delle Scuole di Pace, di cui l’Ic Calolziocorte è parte, promuove il 29 febbraio 2024 la terza Giornata nazionale della cura. La Giornata della Cura delle persone e del pianeta è parte integrante del Programma Nazionale di educazione civica “Trasformiamo il futuro. Per la pace-Con la cura 2023-2024” che si propone di educare le giovani generazioni alla cura come strumento concreto di pace e di trasformazione del futuro. Questo percorso didattico è a sua volta parte del Decennio della Cura (2020-2030) promosso dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace.

Diverse le iniziative delle scuole dell’Ic Calolziocorte

La primaria del Pascolo ospiterà la Caritas che coinvolgerà i bambini in attività laboratoriali a tema. La primaria di Sala ospiterà la testimonianza dell’esperienza di volontariato in Brasile e Congo di due giovani dell’unità pastorale e coinvolgeranno i bambini per fare esperienza della fragilità e della cura. La primaria di Monte Marenzo dedicherà la giornata ad iniziative di accoglienza e solidarietà tra i bambini delle diverse classi. La primaria di Foppenico ospiterà i City Angels, promuoverà la conoscenza del Sermig e una raccolta beni ad esso destinata, insieme alla primaria di Vercurago. La scuola dell’infanzia di Sala incontrerà le Guardie Ecologiche al Lavello e scoprirà come prendersi cura dell’ambiente naturale. E altre iniziative ancora saranno promosse in altri plessi.

Tutte le scuole che hanno aderito al progetto “Scuole di pace… per la pace” in questi primi mesi del 2024 stanno lavorando con diverse associazioni del territorio per far conoscere a bambini e ragazzi il valore del volontariato come cura del bene comune. Sono state coinvolte l’Anmig, i Volontari del Soccorso, Lo Specchio, le Guardie Ecologiche, il Sermig, la Caritas, i City Angels. Questo percorso sulla cura culminerà poi nella settimana della pace delle scuole, che vedrà il ritorno della Marcia Della Pace il 20 marzo, che coinvolgerà circa 800 tra bambini e insegnanti. Parteciperanno le tre classi della Secondaria di Vercurago; le scuole dell’infanzia di Pascolo, Monte Marenzo, Via Lavello, Foppenico e Sala; le scuole primarie di Foppenico, Sala e Pascolo. Alla Marcia saranno presenti anche i ragazzi di Artimedia e i volontari dell’Anmig. Per promuovere la riflessione sul tema della pace sono stati coinvolti nei diversi plessi anche quest’anno Emergency e Mani Di Pace.