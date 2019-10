Calolzio. Arriva l’Estate di San Martino: “Tanti gli eventi in programma”

Al via la 28^ edizione della rassegna culturale

Natura, storia, arte-tradizione e associazionismo

CALOLZIOCORTE – “Una tradizione che prosegue da 28 anni e non si è mai interrotta”. Così Carlo Greppi, presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, ha presentato la nuova edizione della rassegna culturale “Estate di San Martino” organizzata in collaborazione con il comune di Calolziocorte, i comuni della Comunità Montana, la parrocchia di Calolzio, l’Ecomuseo, la Pro Loco e la Fondazione del Lavello.

“Grazie alla collaborazione di molti enti abbiamo potuto mettere in campo un calendario ricchissimo – ha detto Greppi -. E’ stata una collaborazione naturale, il che non è assolutamente scontato, dove ognuno ha fatto la sua parte accettando di dare il proprio contributo. Come comunità montana evidenziamo il ruolo di ente sovracomunale che lavora per valorizzare il territorio”.

Il calendario si articola su una serie di eventi, dal 25 ottobre al 6 dicembre, che riguardano quattro filoni tematici: natura, storia, arte tradizioni e associazionismo: “A livello di territorialità vediamo un espansione degli eventi verso i comuni della Comunità Montana al di fuori della Val San Martino come Ballabio o Galbiate – ha detto Fabio Bonaiti, coordinatore dell’Ecomuseo – Avremo anche eventi che nella stessa giornata toccano più luoghi in una sorta di percorso turistico”.

Se l’Ecomuseo è il braccio culturale della Comunità Montana, un ringraziamento è andato anche a Elena Remondini, responsabile del servizio cultura, e Emanuela Locatelli, responsabile della biblioteca per il grande lavoro svolto.

“Come amministrazione siamo molto soddisfatti di partecipare attivamente alla rassegna ‘Estate di San Martino’ – ha detto l’assessore Cristina Valsecchi -. E’ bello che si sia creata questa sinergia a favore della valorizzazione del territorio. Per la durata della rassegna, sulla facciata del municipio verrà proiettata l’immagine di San Martino. Un particolare ringraziamento alla ditta Bonaiti che ha sponsorizzato l’evento organizzato dal Comune”.

Alla presentazione avvenuta oggi pomeriggio, martedì, in Villa de Ponti ha partecipato anche l’Arciprete don Giancarlo Scarpellini: “Abbiamo cercato di coinvolgere anche gli adolescenti con alcuni momenti a loro dedicati – ha detto -. Anche nella festa del Santo Patrono riconfermiamo questa unità pastorale. Vedremo anche se ci sarà modo di coinvolgere le corali delle tre frazioni negli eventi”.

Anche il presidente della Fondazione Lavello Daniele Maggi si è complimentato per il lavoro fatto nella stesura del calendario ricordando l’evento che sarà ospitato nella chiesa del Lavello il prossimo 23 novembre.

Ecco il calendario completo della rassegna ESTATE DI SAN MARTINO.