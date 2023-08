Calolzio. Modifiche alla viabilità dal 21 agosto al 10 settembre

Divieto di transito tra via Martiri della Libertà e piazza Regazzoni

Senso di marcia invertito su via S. Antonio per consentire l’accesso a piazza Regazzoni

CALOLZIO – Divieto di transito ai veicoli sarà istituito tra via Martiri della Libertà e piazza Regazzoni dal 21 agosto al 10 settembre. Così cambierà la viabilità di Calolzio, per consentire la posa dei ponteggi necessari a eseguire lavori edilizi su un fabbricato privato in via Martiri della Libertà e mantenere in sicurezza la strada.

Al fine di garantire un’alternativa di ingresso a piazza Regazzoni sarà invertito il senso di marcia su via S. Antonio. Inoltre, per i soli veicoli dei residenti verrà istituito un doppio senso di marcia su via Martiri della Libertà tra l’intersezione con via XXIV Maggio e Piazza Regazzoni. Ciò comporterà il divieto di sosta su via Martiri della Libertà.