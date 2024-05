Calolzio, i motori delle Ferrari rombano al Monastero del Lavello

Tra gli eventi di sabato anche una conferenza sul soft power italiano del mondo

Un migliaio di persone per la 3^ edizione delle “Rosse al Monastero”

CALOLZIOCORTE – Dalla collaborazione tra il Monastero del Lavello, il Club Ferrari di Caprino Bergamasco e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco le Rosse Ferrari, sabato scorso, sono tornate al Monastero del Lavello. Già dalla prima mattina una folla di gente ad attenderle al loro arrivo.

Quest’anno si è svolta la 3^ edizione delle “Rosse al Monastero”. Tanti i visitatori circa un migliaio in poche ore. Tanti i bambini e genitori curiosi e appassionati tutti nell’intento di scattare qualche foto e ammirare il mito italiano dal vivo. Mentre all’esterno centinaia di persone ammiravano le Rosse, nella sala conferenza il presidente della Fondazione Monastero del Lavello Roberto Monteleone apriva un incontro dal titolo “Il Soft Power Italiano nel Mondo”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Marco Ghezzi e del Consigliere Provinciale Carlo Malugani la parola è passata al Provveditore Adamo Castelnuovo applauditissimo ha incantato la platea. Un discorso a 360 gradi forte anche della sua esperienza all’estero come dirigente scolastico e addetto al culturale per la promozione sistema paese a Boston dove si è occupato della promozione Italia in 5 stati tra questi Massachusetts, Vermont, Roadline.

Adamo ha percorso un affascinante discorso sul Soft Power Italiano nel mondo come mezzo per portare la cultura italiana all’estero dal quale non abbiamo solo un ritorno di immagine, ma infinite altre opportunità per il sistema Italia e dove il marchio Ferrari la fa da padrone. Molto interessanti anche gli interventi del Presidente del Club Ferrari di Caprino Bergamasco Paolo Magni e del Cav. Giulio Carissimi. Ricordiamo anche che, il Club Ferrari di Caprino Bergamasco è stato da poco insignito come miglior Club Ferrari al Mondo.