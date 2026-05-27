Calolzio. Il giardino botanico di Villa de Ponti festeggia 30 anni

Dal 29 maggio al 7 giugno un ricco calendario di eventi

Mostre fotografiche, concerti, attività per famiglie e momenti istituzionali per celebrare la biodiversità e la comunità

CALOLZIOCORTE – Il Giardino Botanico di Villa de Ponti a Calolziocorte taglia lo straordinario traguardo dei trent’anni. Era il giugno del 1996 quando lo spazio verde apriva per la prima volta al pubblico; oggi, a tre decenni di distanza, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino – in collaborazione con numerose realtà del territorio – celebra questo anniversario con una grande rassegna di eventi in programma dal 29 maggio al 7 giugno 2026.

Con il claim “Il giardino di tutti: un intreccio di storie lungo 30 anni”, la manifestazione trasformerà la sala visitatori e l’area del giardino (in Via Attilio Galli 48/A, Calolziocorte) in un polo di cultura, musica e natura. La villa e il suo giardino rappresentano molto più di un’oasi naturalistica: sono la prima tappa dell’Ecomuseo Val San Martino, il cuore di tutte le attività del territorio e il luogo dove tutto ha avuto origine. In questo spazio, la storia della famiglia De Ponti si intreccia indissolubilmente con la vita socio-economica della comunità e con la passione per le piante di Rosa Arborio Mello, alla cui dedizione si devono l’origine, la cura e lo sviluppo del giardino originale.

La mostra: “UNSEEN ORCHIDS – Le orchidee spontanee come mai le avete viste!”

Il via ufficiale della manifestazione avverrà venerdì 29 maggio alle ore 18 con l’inaugurazione della mostra fotografica curata da Vincenzo Bonvicini, fotografo e laureato in Scienze naturali. L’esposizione permetterà ai visitatori di scoprire la bellezza nascosta e sorprendente delle orchidee spontanee. La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino al 7 giugno (ad esclusione di mercoledì 3 giugno, giorno di chiusura). Ecco gli orari: tutti i giorni dalle 15 alle 18; aperture mattutine speciali (domenica 31/05, martedì 02/06 e domenica 07/06) dalle 10 alle 12.

L’intervento è inserito all’interno del più ampio progetto “Il Giardino di Villa de Ponti a Calolziocorte: scrigno di biodiversità e spazio per la comunità”, promosso dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese e Lario Reti Holding, con il supporto di una fitta rete di partner locali (tra cui Pro Loco, Leccoheritage, Civico Museo della Seta Abegg, Fondazione Monastero Santa Maria del Lavello e Associazione Santa Maria La Vite).

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