Calolzio. Il mercato agricolo del Lavello cresce: nove banchi attivi e presto una nuova attività

Iniziativa avviata il 24 marzo nel parcheggio del Monastero di Santa Maria del Lavello

Coinvolti 22 imprenditori del consorzio Terrealte, con nove banchi destinati a diventare dieci

CALOLZIOCORTE – Presentato ufficialmente il nuovo mercato agricolo di Calolziocorte, avviato lo scorso 24 marzo, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina al Monastero di Santa Maria del Lavello.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Marco Ghezzi, il presidente della Fondazione Monastero S.M. del Lavello Pierluigi Donadoni, il presidente del consorzio Terrealte Edoardo Piazza, il vicepresidente della Fondazione Gianluigi Valsecchi e il direttore del consorzio Terrealte Giorgio Esposti.

Il progetto, promosso dal consorzio Terrealte che riunisce 22 imprenditori agricoli e agrituristici locali, punta a rafforzare la presenza dell’agricoltura del territorio, mantenendo al centro la valorizzazione della filiera corta. “Promuovere l’agricoltura locale valorizzando la filiera corta” resta infatti uno dei capisaldi dell’attività del consorzio, come ha sottolineato il presidente Edoardo Piazza, evidenziando come il nuovo mercato guardi a un bacino di riferimento diverso rispetto a quello di Osnago.

Il mercato trova spazio nel parcheggio interno al complesso del Lavello e, al momento, conta nove banchi attivi con una proposta che copre gran parte delle filiere agricole: dalla verdura alla frutta, passando per carne, formaggi, miele, confetture, olio e pane. A breve è previsto l’ingresso di una nuova attività, che porterà a dieci il numero degli espositori.

Nel corso della conferenza, il sindaco Marco Ghezzi e il presidente Donadoni hanno sottolineato il valore dell’iniziativa, ritenuta un’opportunità per arricchire ulteriormente l’offerta del mercato settimanale cittadino, che già registra tra le 4 e le 5 mila presenze ogni martedì.

L’obiettivo è consolidare nel tempo un appuntamento capace di valorizzare i prodotti locali e rafforzare il legame tra territorio, produttori e consumatori.