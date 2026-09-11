Calolzio, inaugurata la nuova scuola primaria di Foppenico: “Un investimento sul futuro della comunità”

Il progetto non si è limitato a un intervento estetico. La scuola è stata migliorata dal punto di vista sismico ed energetico, gli ambienti sono stati riorganizzati e praticamente tutti gli arredi sono stati sostituiti. Un primo tassello di un disegno più ampio che prevede anche una fase successiva di lavori.

“Non c’è praticamente nulla di vecchio”, ha sottolineato il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi durante l’inaugurazione, ricordando come nei prossimi giorni potranno inevitabilmente emergere piccoli aspetti da sistemare, ma evidenziando il risultato complessivo: “Stiamo consegnando una struttura molto bella”.

L’intervento inaugurato oggi affonda le proprie radici in un programma di riqualificazione scolastica avviato dal Comune già diversi anni fa. Il progetto complessivo prevedeva circa 2 milioni di euro di investimenti, con la ristrutturazione della scuola dell’infanzia e della primaria, la rimozione dell’eternit, la riorganizzazione degli edifici e il collegamento di due palazzine per creare un unico complesso scolastico. Il progetto iniziale comprendeva anche una nuova organizzazione delle mense, interventi sugli accessi e una revisione degli spazi esterni, inserendosi in un piano più ampio che interessava anche gli altri plessi comunali.

Negli anni successivi il percorso ha conosciuto modifiche, rallentamenti e nuove esigenze progettuali. Nel 2024 il Comune spiegava che il progetto di Foppenico era stato suddiviso in due lotti, con il primo dedicato alla ristrutturazione e all’ampliamento delle palazzine 2 e 4, destinate a essere collegate tra loro.

I lavori non sono stati privi di difficoltà. Durante il cantiere, nel marzo 2024, i gruppi di minoranza avevano sollevato preoccupazioni per la convivenza tra le attività didattiche e gli interventi di demolizione e ristrutturazione, segnalando rumori, vibrazioni e alcune criticità all’interno dell’edificio. Anche i tempi si erano progressivamente allungati rispetto alle prime previsioni. Nel novembre 2024, durante un Consiglio comunale straordinario dedicato alla scuola, il sindaco aveva spiegato che il primo lotto avrebbe dovuto concludersi inizialmente nell’estate di quell’anno, ma l’impresa aveva chiesto successive proroghe. L’inaugurazione odierna chiude quindi una fase particolarmente attesa.

Solo pochi giorni fa, inoltre, Calolziocorte BeneComune e Cambia Calolzio avevano espresso soddisfazione per la riapertura della primaria, pur contestando la scelta di organizzare la cerimonia alle 11.30 di un giorno lavorativo, chiedendo un momento successivo più accessibile alle famiglie e alla cittadinanza.

Nel corso della cerimonia è stato più volte ricordato come l’intervento non debba essere letto soltanto in termini edilizi. Il vicesindaco e assessore all’Istruzione Aldo Valsecchi ha parlato di “un giorno di grande festa e carico di emozione”, ricordando come la scuola di Foppenico rappresenti per generazioni di cittadini il luogo delle prime esperienze scolastiche e dei primi legami fuori dalla famiglia.

“Una scuola è soprattutto una comunità, composta dalla dirigenza, dagli insegnanti, dalle famiglie e dal personale scolastico, ma al centro di tutto ci sono gli alunni, che sono la ragione stessa del nostro impegno”, ha sottolineato. Da qui anche l’invito ai ragazzi a considerare i nuovi spazi come un bene comune da rispettare e vivere: “Queste aule e questi nuovi spazi sono vostri. Prendetevene cura, riempiteli di curiosità, domande e sogni. Non smettete mai di sognare”.

L’assessore ai Lavori pubblici e al Territorio Dario Gandolfi ha richiamato il percorso progettuale e la prospettiva futura. Il primo lotto, ha spiegato, nasce da “un’idea ancora più grossa” e rappresenta soltanto la prima parte dell’intervento complessivo. “Abbiamo ragionato a lungo su tutti gli scenari possibili fino ad arrivare alla realizzazione di questa prima parte del progetto, che credo sia uscita molto bene”, è stato spiegato durante la cerimonia. Il nuovo edificio è stato migliorato sismicamente, efficientato energeticamente e rinnovato sotto tutti i punti di vista, anche in previsione del futuro collegamento previsto dal progetto complessivo. “Sulle scuole cerchiamo sempre di dare il meglio, perché è da qui che parte il futuro di un Comune. I ragazzi devono imparare e studiare in un ambiente gradevole e capace anche di ispirarli”.

Tra gli interventi anche quello del dirigente scolastico Giuseppe Andrea Fidone, che ha sottolineato come nell’arco di meno di un anno il territorio abbia visto il completamento di importanti interventi su più plessi scolastici. Per Fidone, investire negli edifici significa investire sul futuro, ma la qualità della scuola resta legata soprattutto alle persone che la abitano. “Un edificio con ampi spazi è un investimento importante, ma potrebbe essere privo di senso se non ci fosse il contenuto all’interno”, ha ricordato, richiamando il ruolo centrale dei docenti e della loro professionalità. Il dirigente ha quindi espresso fiducia nella capacità della comunità scolastica di valorizzare pienamente le opportunità offerte dai nuovi ambienti.

“Quando un’Amministrazione riesce a riempire la mia agenda di inaugurazioni significa che c’è fermento e voglia di investire nella scuola. Avere strutture sicure, moderne e belle aiuta i bambini, ma anche chi ogni giorno lavora con loro – ha sottolineato il provveditore scolastico Adamo Castelnuovo – Sarà bello vedere lunedì gli occhi degli alunni davanti ai nuovi spazi. Gli insegnanti educano e lasciano un segno nel futuro dei ragazzi: per questo voglio ringraziare il dirigente scolastico, l’Amministrazione e tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto”.

Alla cerimonia ha preso parte anche il Prefetto di Lecco Paolo Ponta, che ha evidenziato il valore di poter inaugurare edifici scolastici sicuri, moderni, accoglienti e inclusivi. Nel suo intervento è stato sottolineato come una scuola contemporanea debba necessariamente essere accessibile e priva di barriere, ma anche come nessun investimento infrastrutturale possa prescindere dalle persone. Dirigenti, insegnanti, personale, famiglie e soprattutto studenti sono coloro che danno significato agli spazi. Il Prefetto ha quindi richiamato il principio della collaborazione tra Stato, Comune e famiglie come elemento fondamentale per accompagnare la crescita dei bambini e costruire cittadini consapevoli.

Nel corso della mattinata è stato ribadito anche un altro concetto: il nuovo edificio non appartiene soltanto agli alunni e alle famiglie che lo utilizzeranno oggi. L’obiettivo è consegnarlo nelle stesse condizioni anche alle generazioni future. L’Amministrazione ha quindi rivolto un appello al rispetto degli spazi e degli arredi, ricordando che dietro ogni intervento pubblico ci sono risorse che appartengono alla collettività.

Prima dell’apertura ufficiale degli spazi non è mancata la benedizione, momento in cui si è giocato proprio sul significato della parola “benedire”, intesa come capacità di “dire bene” della scuola e delle persone che la vivono. “Questa scuola avrà senso se i bambini diranno bene degli insegnanti, se gli insegnanti diranno bene dei bambini, se le famiglie diranno bene della scuola”, è stato ricordato prima della preghiera.

L’auspicio è che l’edificio possa diventare una vera “casa” della comunità scolastica, capace di accompagnare la formazione culturale e umana degli alunni.

Ora il secondo lotto

L’inaugurazione non rappresenta però la conclusione definitiva del progetto Foppenico. Come già spiegato dall’Amministrazione negli anni scorsi, il piano è articolato in più fasi e il completamento del primo lotto permetterà di procedere con il successivo intervento. Nel progetto storico, le due palazzine della primaria dovevano essere integrate in un unico complesso, con spazi di servizio e mensa, all’interno di una riqualificazione più ampia dell’intero polo scolastico.

La giornata di oggi segna quindi soprattutto un passaggio: dopo anni di progettazione, cantiere e attese, la scuola torna ai suoi alunni profondamente trasformata. Da lunedì saranno loro, insieme a insegnanti e personale, a dare finalmente vita alle nuove aule.