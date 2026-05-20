Calolzio. Intitolato a Gaspare de Ponti il piazzale dell’interscambio ferro-gomma

Il piazzale si trova davanti alla storica Fabbrica Sali di Bario di cui fu amministratore delegato e presidente

Nella stessa occasione, saranno intitolate anche due strade adiacenti: via Al Fabbricone e via Sali di Bario

CALOLZIOCORTE – L’Amministrazione comunale di Calolziocorte vuole ricordare l’importante ruolo svolto dalla famiglia de Ponti nello sviluppo economico e sociale del territorio di Calolziocorte e dell’intera Valle S. Martino, intitolando a Gaspare de Ponti, Amministratore delegato prima e, successivamente, Presidente della Fabbrica Sali di Bario Concimi ed altri prodotti chimici, il piazzale antistante la storica struttura, ora sede della stazione interscambio ferro gomma.

Nella stessa occasione, saranno intitolate anche due vie adiacenti. In particolare, la nuova via Al Fabbricone, termine che deriva dalla dizione dialettale locale “Fabricù” (grande fabbrica), e via Sali di Bario. Alla cerimonia saranno presenti i nipoti, l’Ing. Gaspare de Ponti, omonimo della figura ricordata, e l’architetto Edoarda de Ponti.

L’appuntamento è in programma giovedì 4 giugno alle ore 16.30 presso il piazzale a valle della stazione ferroviaria, sono invitate anche le Associazioni del territorio, la Comunità Montana, il professore Fabio Bonaiti, autore del volume: “Calolziocorte,1807-1951: l’identità di un borgo, il destino di una città”, una delegazione dell’Istituto Superiore Lorenzo Rota, l’Arciprete Don Antonio Vitali, Gabriele Rinaldi curatore del giardino botanico di Villa de Ponti a Calolziocorte, primo sito dell’Ecomuseo Val San Martino con l’omonima Villa, altre personalità legate alla famiglia de Ponti.