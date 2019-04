Al Giardino Botanico di Villa de Ponti un appuntamento dal pollice verde

Un convegno con l’esperto sulle piante carnivore

CALOLZIO – Continua la rassegna di incontri presso la Villa de Ponti di Calolziocorte.

Sabato 13 aprile ha avuto luogo una conferenza sulle piante carnivore, piante molto affascinanti sotto tutti i punti di vista. Splendida cornice all’’incontro il Giadino Botanico di Villa De Ponti.

Il relatore (dott. Mario Beretta, Orto Botanico Città Studi dell’Università degli Studi di Milano) ha spiegato come queste piante, nel corso dell’evoluzione, abbiano colonizzato habitat poveri di nutrienti e si sono viste costrette a mettere in pratica degli adattamenti originali per poter sopravvivere in questi ambienti.

Questi organismi vegetali hanno sviluppato delle strategie per poter catturare e digerire insetti e animali di piccole dimensioni, modificando le proprie strutture fogliari in vere e proprie trappole. Oltre agli aspetti morfologici delle piante, sono stati trattati gli aspetti ecologici e conservazionistici di queste entità floristiche che sono spesso a rischio di estinzione.