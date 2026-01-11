Lotteria dei commercianti a Calolzio: estratti i biglietti vincenti

L’iniziativa è promossa da Confcommercio Lecco: in palio 5mila euro in buoni spesa

Presenti all’estrazione il sindaco Marco Ghezzi e gli assessori Aldo e Cristina Valsecchi

CALOLZIOCORTE – Si è svolta oggi, domenica 11 gennaio, l’estrazione de biglietti vincenti della Lotteria dei Commercianti promossa da Confcommercio Lecco, iniziativa che nelle settimane natalizie ha coinvolto numerose attività di Calolziocorte, con l’obiettivo di sostenere il commercio di vicinato e incentivare gli acquisti in città.

L’estrazione si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Calolziocorte, alla presenza del sindaco Marco Ghezzi e dell’assessore Aldo Valsecchi.

Presente anche l’assessore, nonché referente di zona di Confcommercio, Cristina Valsecchi, che ha dato il benvenuto ai presenti, sottolineando gli ottimi risultati raggiunti: “C’è stato un richiamo notevole dell’iniziativa, anche se abbiamo optato per una variazione al regolamento rispetto agli anni precedenti. Con questa lotteria abbiamo messo in palio 5000 euro distribuiti tra 18 persone“.

La sottoscrizione a premi è cominciata sabato 29 novembre e ha messo in palio complessivamente 5000 euro in buoni spesa, che, come sottolineato da Valsecchi, sono stati suddivisi in 18 buoni da spendere presso le attività aderenti. I biglietti, omaggiati dai commercianti alla clientela secondo criteri autonomamente definiti, sono stati disponibili fino a sabato 10 gennaio nei negozi che hanno aderito all’iniziativa.

Nel corso dell’estrazione odierna sono stati sorteggiati i seguenti biglietti vincenti, in ordine dal primo al diciottesimo: 0729, 4045, 1099, 0158, 1159, 0164, 0898, 0083, 2352, 3978, 2089, 4094, 1576, 0184, 2246, 1308, 0402 e 1173.

Ai primi tre estratti andranno buoni da 500 euro ciascuno; dal quarto al sesto sono previsti premi da 400 euro, dal settimo al nono da 300 euro, dal decimo al quattordicesimo da 200 euro e dal quindicesimo al diciottesimo da 100 euro.

I premi potranno essere ritirati presso la delegazione di Confcommercio a Calolziocorte, in corso Dante 31b, presentando il biglietto vincente e un documento di identità, e saranno utilizzabili fino a venerdì 27 febbraio.