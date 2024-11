Calolzio si prepara al Natale: torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Iniziati i lavori per l’allestimento dell’attrazione sempre molto apprezzata, soprattutto dai giovani

L’assessore Cristina Valsecchi: “Un grosso ringraziamento alle aziende del territorio che si fanno carico delle spese”

CALOLZIOCORTE – Sono cominciati i lavori per l’allestimento della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Vittorio Veneto a Calolziocorte. Per il terzo anno consecutivo, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale con il fondamentale sostegno economico di alcune aziende del territorio, torna l’attrazione più amata delle festività natalizie.

“Il ringraziamento più grande, come al solito, va alle aziende del territorio che si fanno completamente carico delle spese, senza alcun aggravio sulle casse comunali – ha detto l’Assessore agli Eventi Cristina Valsecchi -. Anche l’anno scorso abbiamo visto come la pista sia apprezzata soprattutto dai nostri giovani che possono così rimanere in città senza essere costretti ad andare altrove. Proprio per questo, ancora una volta, riproporremo la convenzione con le scuole per dare la possibilità ai giovani di avere tariffe agevolate”.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio che, meteo permettendo, dovrebbe essere fruibile già dal prossimo fine settimana: “I prezzi saranno in linea con quelli degli anni passati e quindi accessibili a tutti, soprattutto a giovani e bambini. Voglio anche sottolineare l’ottima collaborazione con la società che gestisce l’impianto – ha concluso Valsecchi -. Ancora una volta l’obiettivo è quello di riuscire a fare qualcosa per i nostri cittadini”.

Questa, però, non sarà l’unica iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale per rendere più bello il Natale dei calolziesi. Giovedì pomeriggio, infatti, verrà presentato ufficialmente il ricco calendario degli eventi natalizi che vedranno la collaborazione della Pro Loco e delle associazioni del territorio.