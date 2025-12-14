Calolzio. Successo per il grande concerto di Natale della scuola media Manzoni

Musica e solidarietà: protagonisti 150 studenti tra coristi e musicisti

“Un evento straordinario sia per il numero di partecipanti che per la cifra raccolta in favore di Telethon”

CALOLZIOCORTE – Si conferma un grande successo la 3^ edizione del grande Concerto di Natale organizzato dalle orchestre e dal coro della scuola media Manzoni di Calolziocorte. Un Dancing Lavello gremito, martedì scorso, ha accolto l’appuntamento tra musica e solidarietà che, col tempo, sta diventando una piacevole tradizione.

Sul palco, ancora una volta, sono stati protagonisti i 150 giovani musicisti e coristi guidati dal Maestro Alberto Sgrò e dal “dream team” formato dei docenti di strumento dell’indirizzo musicale. Quest’anno, poi, si è assistito al gradito ritorno dei percussionisti e sassofonisti, oltre ai chitarristi, clarinettisti, violinisti e pianisti.

Il professor Massimo Tavola, ancora una volta, ha vestito i panni di presentatore riuscendo a valorizzare ogni singolo momento di un concerto che rappresenta un importante punto d’incontro della scuola con la comunità nel segno della solidarietà in favore di Telethon, infatti il ricavato dei biglietti (2.770 euro) è stato devoluto per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche rare. Non poteva mancare un ospite speciale, il cantante e chitarrista Franco Giaffreda.

“E’ stato davvero un evento straordinario sia per il numero di partecipanti che per la cifra raccolta in favore di Telethon – ha detto il professor Tavola -. Una serata bellissima che, anche quest’anno, è riuscita a valorizzare il talento di questi 150 giovani studenti che si impegnato nel coro e nell’orchestra”.