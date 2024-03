Calolzio. Unità Pastorale e Avis, Aido, Admo celebrano la Festa del Papà

All’oratorio di Sala uno spettacolo teatrale e la 41^ Camminata del Papà

Alla scuola materna l’inaugurazione della Panchina del Dono a opera di Avis, Aido e Admo

CALOLZIOCORTE – L’Unità Pastorale di Calolzio, Foppenico e Sala celebra la Festa del Papà nel prossimo fine settimana. Il pomeriggio del 16 marzo vedrà la celebrazione della Santa Messa alle 18.30 che sarà seguita dalla cena nell’Oratorio di Sala e, in serata, ci sarà la commedia brillante in tre atti “Io! Gianalberto delle Vigne marchese di Torrelunga” di Angelo Maggioni, sul palco la Compagnia Teatro In Sala”.

Nella giornata di domenica 17 marzo ci sarà la 41^ edizione della “Camminata del Papà” con ritrovo all’oratorio di Sala alle 8.30 e partenza alle 9.30 (percorso di 7,5 km). Alle 12 si terranno le premiazioni dei primi classificati di ogni categoria e verrà assegnato il trofeo al primo papà con figlio Under 12. La mattinata proseguirà col pranzo in oratorio, nel pomeriggio torneo di calcio balilla e ping pong per papà e figli.

Panchina del dono

All’interno di questa cornice ci sarà anche l’inaugurazione della “Panchina del Dono”, posta negli spazi antistanti la Scuola Materna di Sala, che si terrà sabato 16 marzo alle ore 17. La scelta della data e del luogo vuole inserirsi nelle celebrazioni che si svolgeranno presso l’oratorio di Sala in occasione della Festa del Papà. Ci sarà quindi una breve cerimonia per rendere omaggio alla panchina che grazie, al restyling a opera di Avis e Aido di Calolziocorte e Admo Lecco, e alla preziosa mano artistica del calolziese Emanuele Iob, vuole esaltare il gesto del dono promosso dalle tre associazioni.

LA LOCANDINA DELLA DUE GIORNI