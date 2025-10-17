Calolziocorte celebra la 60^ Festa del Donatore Avis e il 50º anniversario dell’Aido

Domenica 19 ottobre nella chiesa San Martino Vescovo si terrà la 60^ Festa del Donatore Avis

Dopo la messa ci sarà la premiazione dei donatori che hanno raggiunto i traguardi più significativi

CALOLZIOCORTE – Un weekend ricco di iniziative attende Calolziocorte con i festeggiamenti del Gruppo AIDO “Piero Villa” e della Comunale AVIS “Giovanni Mapelli”, che quest’anno celebrano rispettivamente il 50º e il 60º anniversario di fondazione. Insieme, le due associazioni vantano 110 anni di storia dedicata al volontariato e alla solidarietà.

I festeggiamenti sono iniziati sabato 4 e domenica 5 ottobre con la tradizionale iniziativa “Una rosa per l’AIDO”, durante la quale tutte le Sante Messe delle parrocchie di Calolziocorte, Foppenico, Sala, Rossino e Pascolo sono state dedicate ai donatori AIDO. Sul sagrato delle chiese i volontari hanno distribuito la rosa simbolo del gruppo, mentre domenica 5 ottobre mattina è stata allestita anche una postazione in piazza Vittorio Veneto.

Sabato 11 ottobre alle 21 il programma è proseguito con “Festeggiamo insieme”, la rassegna teatrale promossa dalle due associazioni. Presso il Salone della Scuola Caterina Cittadini di Calolziocorte, la compagnia TeatroInSala ha presentato la commedia brillante “Povero Professore” con ingresso gratuito.

Il momento clou dei festeggiamenti sarà domenica 19 ottobre con la 60ª Festa del Donatore AVIS, che si terrà nella chiesa Arcipresbiterale San Martino Vescovo. La Santa Messa inizierà alle 10.30, con ritrovo previsto alle 10.00 sul sagrato, seguita dalla premiazione dei donatori che hanno raggiunto traguardi significativi. Dopo la cerimonia, gli ospiti saranno accolti con un light lunch a buffet presso l’Oratorio Maria Immacolata. All’evento parteciperanno soci, simpatizzanti, autorità locali e rappresentanti delle associazioni della città.

Tra i premiati AVIS 2025 figurano: