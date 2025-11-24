Calolziocorte: completato il rinnovo dell’acquedotto comunale, un intervento da 970 mila euro

Finanziato dal PNRR per ridurre le perdite idriche e realizzati da Lario Reti Holding

Quattro lotti di lavori che hanno visto, tra gli altri, la sostituzione di circa 2,5 km di tubazioni in PEAD e la realizzazione di sei camerette interrate

CALOLZIOCORTE – Nel mese di novembre si sono conclusi i lavori di rinnovo della rete dell’acquedotto comunale di Calolziocorte, realizzati da Lario Reti Holding. L’intervento, finanziato con 970mila euro dall’Unione Europea nell’ambito di Next Generation EU / PNRR, rappresenta un passo significativo verso la riduzione delle perdite idriche in provincia di Lecco e il miglioramento della gestione delle risorse idriche sul territorio.

Le opere hanno previsto interventi mirati a stabilizzare la pressione e garantirne livelli ottimali, tra cui la sostituzione di circa 2,5 km di tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità), un materiale plastico resistente all’usura e al tempo. Sono state inoltre realizzate sei camerette interrate per la distrettualizzazione della rete, dotate di valvole per la riduzione della pressione e la misurazione della portata dell’acqua, e tutte le derivazioni delle utenze interessate sono state sostituite fino al limite della proprietà.

“I lavori, suddivisi in quattro lotti, hanno garantito un avanzamento efficiente nel rispetto dei tempi previsti. Si è iniziato dal primo lotto nel distretto di Macorna, seguito da quello di Alla Ca’. Successivamente, gli interventi hanno riguardato la zona di via Toti, mentre l’ultimo lotto ha interessato lavori puntuali su più vie: XI Febbraio, Portichetti, Villaggio Piave, Monte Tesoro (nel tratto di via Toti) e San Carlo” spiegano da Lario Reti Holding.

“Nel distretto di Macorna, la sostituzione dei tratti di tubazioni lungo via Cavour ha migliorato l’efficienza della rete, eliminando le perdite di pressione causate dalle vecchie condotte in acciaio tra via ai Colli e via Innominato – continuano da Lario Reti Holding – Interventi analoghi sono stati realizzati nella zona di via Alla Ca’. La terza fase ha previsto la costruzione di quattro camerette interrate per ridurre la pressione nelle vie limitrofe, mentre in via Toti sono stati sostituiti alcuni tratti della rete e installate saracinesche di sezionamento per separare i tratti caratterizzati da pressioni diverse”.

Tutte le opere sono state realizzate nel pieno rispetto delle caratteristiche morfologiche e ambientali dell’area e si sono concluse entro l’autunno 2025. Le sistemazioni definitive del manto stradale saranno eseguite nel 2026, con l’arrivo della bella stagione, al termine del periodo di assestamento, garantendo continuità con la trama urbana esistente.