Calolziocorte, musica e allegria alla RSA con “Gabriele e i suoi amici”

Gli ospiti della struttura coinvolti tra canzoni, richieste musicali e ricordi
Un’iniziativa organizzata dalle educatrici Sara Bolis e Loredana Farina
CALOLZIOCORTE – Un pomeriggio di musica, canti e ricordi alla RSA “Madonna della Fiducia” di Calolziocorte, dove il gruppo “Gabriele e i suoi amici” ha portato allegria e compagnia agli ospiti della struttura, coinvolgendo anche familiari e frequentatori esterni.
L’appuntamento si è svolto venerdì 13 novembre e ha visto i presenti partecipare attivamente all’esecuzione dei brani proposte dai musicisti, spesso su richiesta degli stessi ospiti. Un’occasione di condivisione, tra risate, abbracci e momenti di festa.
A organizzare questi incontri sono le educatrici Sara Bolis e Loredana Farina, che propongono iniziative attente alle esigenze degli ospiti e si avvalgono, quando possibile, della collaborazione di “Gabriele e i suoi amici”, già ben conosciuti all’interno della struttura.
Questa volta ad animare il pomeriggio è stato un trio composto da Gabriele Bolis, Dario Bolis e Gilberto Garghentini, che con strumenti e voci hanno accompagnato i presenti tra musica e allegria.
Un appuntamento che ha chiuso in bellezza l’estate di San Martino, richiamando il proverbio “L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochino”.
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