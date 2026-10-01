Calolziocorte, torna il Premio San Martino: come candidarsi

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Le candidature dovranno essere presentate entro il 19 ottobre alle 17.30

La consegna del premio si terrà durante le manifestazioni organizzate in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono

CALOLZIOCORTE – Il Comune di Calolziocorte riapre le candidature per il riconoscimento destinato a cittadini, associazioni e aziende che si siano distinti per particolari meriti e abbiano contribuito a dare notorietà alla città.

Il premio, riproposto dall’Amministrazione Comunale, vuole valorizzare le persone e le realtà del territorio che abbiano raggiunto risultati significativi negli ambiti sociale, culturale, sportivo, artistico, scientifico, economico e imprenditoriale, oltre che in qualunque altro settore delle attività umane.

Le candidature possono essere presentate da associazioni, gruppi o singoli cittadini, indicando i casi ritenuti meritevoli di riconoscimento. Alla segnalazione dovranno essere allegati il curriculum del candidato e la relativa motivazione, insieme ai dati di contatto del segnalante.

Il termine per presentare le candidature è fissato a domenica 19 ottobre 2026 alle ore 17.30. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Calolziocorte oppure tramite posta elettronica all’indirizzo calolziocorte@legalmail.it.

La consegna del Premio di San Martino avverrà nell’ambito delle manifestazioni organizzate in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Calolziocorte, al numero 0341 639254 o all’indirizzo mail frigerio.mario@comune.calolziocorte.lc.it.

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