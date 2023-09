Calolziocorte. Un fast food e un supermercato a Sala nell’ex area Celca

Il piano risale al 2008 e, dopo un susseguirsi di rinnovi, la convenzione è ancora attiva

La proprietà, al posto dei 6.000 metri quadri produttivi, realizzerà un’attività di somministrazione favorendo la costruzione del nuovo sottopasso

CALOLZIOCORTE – E’ stata presentata nella Commissione Territorio di ieri sera, martedì, la convenzione per la costruzione di un fast food e di un supermercato a Calolziocorte, in frazione Sala, più precisamente nell’area ex Celca, lo spazio verde compreso tra corso Europa e via Cantelli.

“Si tratta di un piano che risale al 2008 e, dopo un susseguirsi di rinnovi, la convenzione è tuttora in vigore – ha spiegato l’assessore Aldo Valsecchi -. Oggi siamo qui per dare il permesso di costruire convenzionato, dopo la richiesta fatta dalla proprietà nelle osservazioni del Pgt”.

In sostanza la destinazione originaria prevedeva attività produttive per circa 6.000 metri quadrati su due piani e una media distribuzione di vendita, vista anche la necessità della costruzione del nuovo sottopasso di via Cantelli in una posizione che taglia l’area in due parti, la proprietà rinuncia ai 6.000 metri quadri produttivi in cambio della creazione di un’attività di somministrazione di circa 600 metri quadrati.

“La nostra posizione come gruppo è nota – ha detto il consigliere Diego Colosimo (Cambia Calolzio) -. In questo caso siamo troppo avanti per poter tornare indietro, ma riteniamo necessario affrontare il tema della gestione del commercio e del recupero delle aree urbane degradate perché il futuro non è più il consumo di suolo”.

“Questi temi ci vedono in linea – ha ribadito l’assessore Valsecchi – tanto che nel Pgt abbiamo ridotto in maniera drastica il consumo di suolo e messo diversi piani di rigenerazione”.

“E’ chiaro che la scelta politica di allora (il piano risale al 2008) oggi sarebbe diversa – ha detto il sindaco Marco Ghezzi -. Però bisogna tener conto dei diritti da rispettare e, a questo punto, è difficile tornare indietro. Abbiamo cercato di mediare riducendo almeno l’impatto”.