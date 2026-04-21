“Camminata Stop Leucemia”, il 26 aprile torna l’evento benefico del gruppo Alpini di Calolzio

Domenica prossima, dalle 9.30, ritrovo e iscrizioni in piazza Vittorio Veneto. Partenza alle 10

Il ricavato finanzierà borse di studio per ricercatori, medici, infermieri dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

CALOLZIOCORTE – Domenica 26 aprile (in caso di maltempo rinvio al 3 maggio) torna la “Camminata Stop Leucemia – Insieme si vince”, il tradizionale appuntamento benefico organizzato dal Gruppo Alpini “Pippo Milesi” di Calolziocorte con il supporto di Pro Loco, Volontari del Soccorso e Ail Bergamo.

Come al solito l’evento sarà in favore della ricerca di nuove cure per combattere la leucemia. Il ricavato della manifestazione, infatti, verrà utilizzato per finanziare borse di studio per ricercatori, medici, infermieri che prestano servizio presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La camminata non competitiva, con ricchi premi per tutti (singoli, gruppi, studenti di scuole e istituti) si svolgerà su un percorso di 6,5 km con ritrovo e iscrizioni alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto a Calolziocorte. Partenza alle ore 10 e premiazioni alle ore 11.30. Dalle ore 11.30 taragnata con specialità tipiche del territorio (anche da asporto).

IL VOLANTINO DELL’INIZIATIVA