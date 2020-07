Carenno. Il Museo Ca’ Martì riapre alle visite, ecco regole e orari

Visite tutte le domeniche di agosto, settembre e otttobre

Riaperti anche campi da calcio e beach volley

CARENNO – Dopo la sola accessibilità al percorso esterno costituito di sedici tappe sparse nel territorio e alla possibilità di visita virtuale, riprende, finalmente, la promozione e la valorizzazione “in presenza” del Museo Ca’ Martì, seppur riadattato nelle sue funzioni a causa del persistente contesto di emergenza sanitaria e del momento particolarmente difficile per la fruizione dei luoghi della cultura.

In collaborazione coll’Associazione di volontariato “Gruppo Muratori e Amici di Ca’ Martì”, che in questi mesi di chiusura non ha cessato la sua preziosa attività di sostegno al Museo e alla quale l’Amministrazione comunale ha recentemente rinnovato tramite Convenzione l’affidamento di alcuni servizi museali, è stato infatti definito il calendario di riapertura della sede museale per i prossimi tre mesi.

La stessa, per un massimo di 3 persone e previa prenotazione ai seguenti numeri (3472433442, 3201651496), avverrà tutte le domeniche pomeriggio dei mesi di agosto (2-9-16-23-30) settembre (6-13-20-27) e ottobre (4-11-18-25), dalle ore 15 alle ore 17.15, con quattro turni di visite guidate della durata di 35 minuti ciascuno.

L’ingresso accompagnato, particolarmente dedicato a famiglie e/o visitatori autonomi, verrà contingentato, secondo le norme di sicurezza dettate dall’emergenza Covid-19 e grazie al materiale di prevenzione generosamente messo a nostra disposizione dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese. Sempre al sostegno di quest’ultima, e di Lario Reti Holding, si deve altresì l’inserimento del programma di aperture nella rassegna “Musei: apriamoci all’estate”, curata dal Sistema Museale della Provincia di Lecco al quale il nostro Museo aderisce.

Da lunedì 13 luglio al centro sportivo comunale sono stati riaperti anche il campo a 5, il campo a 11 e il campo da beach volley. Per il momento sarà consentito senza l’utilizzo degli spogliatoi e con le modalità elencate nei cartelli che saranno posizionati anche fuori dai relativi campi.

