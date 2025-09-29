Carenno. Ritorna la magia della “Pedalata in Notturna”

Un percorso di 18 km tra tramonto e stelle per scoprire le bellezze del Pertus

L’iniziativa si svolgerà sabato 4 ottobre

CARENNO – Sta per tornare la “Pedalata in Notturna”, organizzata dall’A.S.D. Polisportiva Carenno, in programma per sabato 4 ottobre.

L’evento, non competitivo, si snoda lungo un percorso di 18 km, 9 in salita e 9 in discesa, e nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio del Pertus, permettendo agli appassionati di ciclismo di vivere un’esperienza suggestiva e indimenticabile sotto le stelle.

Una pedalata serale, senza fretta, per ammirare il magico tramonto dalle montagne della Val San Martino e raggiungere la vetta sotto un cielo stellato.

Il percorso seguirà la strada silvo-pastorale del “Pertus”, regalando scorci spettacolari in un tardo pomeriggio d’autunno. In cima, i ciclisti troveranno ad accoglierli il Bar Tesoro, con le sue luci calde e il panorama mozzafiato, ideale per una sosta rigenerante.

La discesa, affrontata nel silenzio della notte, sarà un’esperienza indimenticabile per i romantici della bicicletta e per chi cerca emozioni autentiche.