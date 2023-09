Caro scuola, campagna di solidarietà di Cambia Calolzio

Nuova iniziativa, sabato scorso, per il gruppo civico

“Per noi l’impegno più bello è essere d’aiuto a chi ne ha bisogno”

CALOLZIOCORTE – “Per molte famiglie far fronte a una spesa aggiuntiva nel mese di settembre per l’avvio dell’anno scolastico diventa insostenibile, al punto di mettere a rischio anche la possibilità di soddisfare i bisogni primari. D’altro canto la perdita del potere di acquisto dei salari, unita ai rincari sta mettendo in ginocchio molte famiglie”.

Per questo motivo il gruppo civico Cambia Calolzio ha dato vita, sabato scorso, alla sesta campagna di solidarietà. I membri del gruppo si sono posizionati fuori dal supermercato Conad di Calolziocorte per raccogliere materiale scolastico a favore delle famiglie più bisognose.

“Una questione sempre più delicata, dove spesso chi ha bisogno del corredo scolastico per i figli deve superare l’imbarazzo e il senso di colpevolezza per farsi aiutare – hanno detto dal gruppo -. Sappiamo benissimo che questa nostra campagna di solidarietà per la raccolta di materiale scolastico è solo un piccolissimo gesto rispetto ai bisogni reali e a quelli negati per una ‘scuola di eguali’, ma è pur sempre una concreta azioni positiva da parte dei cittadini e dei commercianti che si sono resi disponibili per questa iniziativa. Per noi di Cambia Calolzio l’impegno più bello è essere d’aiuto a chi ne ha bisogno”.