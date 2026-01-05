Chiude per manutenzione il ponte ciclopedonale tra Calolzio e Olginate

Da lunedì 12 gennaio alle ore 7 fino a venerdì 23 gennaio alle ore 18
Il transito sarà però garantito durante i fine settimana
CALOLZIOCORTE/OLGINATE – Per lo svolgimento di lavori di manutenzione ordinaria delle opere in legno, il ponte ciclopedonale sull’Adda (ex ponte ferroviario) che collega Calolziocorte a Olginate chiuderà totalmente a partire da lunedì 12 gennaio alle ore 7 fino a venerdì 23 gennaio alle ore 18.
Il transito sarà però garantito durante i fine settimana a partire da venerdì sera, 16 gennaio alle ore 18, fino alle ore 7 di lunedì 19 gennaio.