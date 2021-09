Da 5 a 50 anni con la divisa: premiati i volontari del Soccorso di Calolzio

La premiazione rientra nel programma dei festeggiamenti per il 50esimo dell’associazione

Il grande grazie di Calolzio ai Volontari del Soccorso

CALOLZIO – Da chi è entrato nel gruppo da “soli” 5 anni a chi indossa la divisa arancione da 50 anni, ovvero dalla nascita dell’associazione. Piazza Vittorio Veneto ha ospitato sabato la cerimonia di premiazione dei Volontari del Soccorso, sodalizio con sede in via Mazzini che festeggia mezzo secolo di presenza costante, attenta e puntuale sul territorio della Valle San Martino e dell’Olginatese.

Un appuntamento importante, festeggiato con gioia e soddisfazione dai volontari presieduti da Fabrizio Vatteroni, che arriva dopo un anno intenso e importante come quello caratterizzato dall’emergenza sanitaria, ancora in corso, legata al Covid 19.

Presenti per l’occasione, a fianco del direttivo dei Volontari, il presidente regionale di Anpas Lombardia Luca Puleo, Mario Cerino responsabile di Areu per il Lecchese, Cristiano Bonacina, per anni direttore sanitario dell’associazione, il sindaco Marco Ghezzi insieme all’assessore Tina Balossi.

I festeggiamenti proseguono oggi, domenica, con la colazione in sede e la messa alle 10.30.

Di seguito l’elenco dei Volontari del Soccorso premiati:

5 anni

Gilardi Andrea

Negri Giuseppe

Pozzi Roberta

Aloe Marco

Bellinetto Andrea

Cameroni Silvia

Corti Enrico

Ghioni Roberto

Guerreschi Clara

Ielasi Silvia

Longhi Stefania

Maestrini Romeo

Malighetti Christian

Manzoni Francesca

Merlo Mosè

Milani Orietta Assunta

Parolini Patrizia

Passoni Fabio

Pigazzini Laura

Rocchi Claudia

Rocchi Maria Rachele

Rondalli Mariacristina

Rosa Paola Maria

Roselli Domenico

Saporito Francesco

Spreafico Desireè

Amico Gianmichele

Ambu Annalisa

Bonacina Federica

Carli Carlo

Carsana Alessandro

Carsana Chiara

Cerri Fabiola

Cogliati Marco

Colosimo Antonio

Ghezzi Enrico

Gnecchi Lorenzo

Goretti Erica

Greppi Giuseppina

Isacchi Maria Angela

Milesi Elisa

Negri Manuele

Perucchini Valeria

Rottoli Daniela Rosa

Rottoli Tiziano

Sala Elsa

Sironi Marco

Tadros Mariam

Tarabini Martina

Valsecchi Alessandro

Vezzà Fabiola

Villa Tiziana

Burini Federica

Gaffuri Luisella

Vatteroni Fabrizio

10 anni

Beloli Delfino

Corti Marco

Di Salvatore Gianfranco

Frassoni Bruno

Frigerio Adalgisa

Lanfranchi Claudio

Losa Cesare

Manzoni Arianna

Messina Rosalia

Negri Evelina

Pelà Cristiano Stefano

Perna Carmine

Rocchi Maria Gianna

Talarico Giuseppe

Turani Gianfranco

Cattaneo Chiara

Gambirasio Lisetta

Gandolfi Serena

Gozzo Alessia

Rosa Franco

Svanetti Bruno

Avella Pasquale

Butti Luis

Cattaneo Angelo

Cattaneo Matteo

Colombo Danilo

Drago Antonio

Gilardi Daniela

Losa Fabio

Mandaglio Immacolata

Nava Alessandro Giosuè

Riva Alessio

Sala Angelo Maria

Sala Fabio Lorenzo

Spreafico Angelo

Cirillo Giuseppe

Dell’Oro Alice

Dia Boubou

Locatelli Giorgio

Mandelli Vincenzo

Marasco Veruska

Mauri Gianni

Molteni Rosangela

Papini Giovanna

Conte Giovanni

Crotta Gianluca

Elia Angelo

Fuselli Mariangela

Motta Gianmaria

15 anni

Balossi Caterina

Biffi Guido Maria

Bonacina Claudio

Bonacina Roberto

Brambilla Antonio

Brambillasca Eugenia

Frassoni Carmelina

Gallone Francesco

Mione Mario

Motta Anna Maria

Paulli Mario

Perucchini Marinella

Valsecchi Ulderico

Brescia Francesca

Coco Simona

Cortinovis Elena

Crisetti Francesco

De Capitani Simone Alberto

Dozio Giuseppina

Mason Riccardo

Radaelli Maria Cristina

Ravasi Angela

Riva Francesco

Tavola Giovanni

Valsecchi Annarosa

Valsecchi Giovanna

Burrafato Simona

Dell’Oro Mario

Fumagalli Mirella

Palazzo Tiziana

Sala Maria

Valsecchi Gianpaolo

Gamba Paolo

20 anni

Battaglia Vittoria

Galli Roberta

Stefanoni Patrizia

Giannalia Rosario

Pirovano Michela

Cardini Giancarlo

Scola Marta

Fumagalli Nicoletta

Valsecchi Mauro

Gilardi Pier Giorgio

Mazzoleni Federico

Sala Veni Mauro

25 anni

Amati Domenico

Losa Celestina

Aondio Luigi

Corti Giorgio

Gilardi Paolo

Cagliani Anna Maria

Crippa Ivano

Donizetti Enrico

Losa Nicoletta

Milani Mario

Moser Marlene

Bertoletti Agnese

Drago Giuseppe

Milani Eugenio

Tentorio Massimo

Vanoli Loredana

30 anni

Arrigoni Maurilio

Bolis Paola

Gerosa Bruna

Gritti Fabio

Panzeri Francesco

Bergaglio Laura

Carbonara Francesco

Fumagalli Amedeo

Rocchi Antonio

Cattaneo Rosanna

Galbini Angelo

Invernizzi Maria Teresa

Manzocchi Luigi

Perucchini Donatella

Scaccabarozzi Lorella

Alvaro Maria Giovanna

Balossi Teresa

Larosa Carla

35 anni

Chiappa Fausto

Fontana Massimo

Chiappa Lucia

40 anni

Nogara Maria Grazia

Ghezzi Ivalda

Valsecchi Norina

45 anni

Carsana Roberto

Negri Ferruccio

Valsecchi Felice

Tavola Rosalba

50 anni

Butta Rodolfo

Losa Piera

Scola Aldo

Soci Fondatori

Bonacina Adelaide

Brambilla Vittorio

Dalla Vecchia Giuseppe

De Franco Cosimo

Dozio Vladimiro

Longhi Lionella

Mazzoleni Roberto